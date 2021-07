Omicidio Mezzatesta, carcere a vita per Marco Gallo

La Corte d’Assise di Catanzaro ha condannato in primo grado all’ergastolo Marco Gallo per l’omicidio di Gregorio Mezzatesta avvenuto in via Milano a Catanzaro il 24 giugno di 4 anni fa. Per Gallo anche interdizione dai pubblici uffici e interdizione legale.

Gregorio Mezzatesta, che venne ucciso da Gallo qella mattina davanti alla stazione di città delle Ferrovie della Calabria era il fratello di Domenico Mezzatesta che insieme al figlio Giovanni fu ritenuto responsabile del duplice omicidio del Bar del Reventino a Decollatura avvenuto otto anni fa.

Gallo dovrà anche risarcire le parte civili in un separato giudizio.