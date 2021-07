Il sinistro

Incidente con feriti nel primo pomeriggio su via del Progresso. Al centro del sinistro 3 auto che, per ragioni in corso di accertamento, hanno impattato tra loro intorno alle 13. Una zona, quella in uscita dal supermercato Eurospin ed altre attività commerciali, già in passato attenzionato per sinistri stradali avvenuti.