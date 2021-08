Giornata calda anche dal punto degli incendi per Lamezia Terme. Questa mattina i residenti di via Cianflone si sono trovati avvolti dal fumo, con tutta la vegetazione attorno agli alloggi Aterp incompleti data alle fiamme.

Attimi quindi di apprensione per i cittadini, con una corsa a mettere in salvo quanto potenzialmente poteva essere in pericolo, mentre il fuoco ha messo fuori uso anche parte del sistema elettrico e telefonico, con i pali a sostegno bruciati alla base ora pericolanti.

Colpite anche le impalcature dei palazzi che, da anni, sono al centro del progetto di riqualificazione “rigenerazione Savutano”, fermo in via Perugini ancora alla fase burocratica e che ora vede anche il fattore incendio come nuova variabile imprevista.

A presidiare l’area sono giunti i carabinieri e la polizia locale, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, con supporto di autobotte per rifornimento idrico, sul posto hanno prestato il proprio servizio nel ridimensionare la combustione di rifiuti e vegetazione.

Altro rogo è partito nella fase terminale di via Progresso, con il tratto di strada parallelo al nuovo palasport chiuso al traffico per un tempo limitato per via del fumo e del pericolo. Viabilità ora ripresa ma con rallentamenti.