Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle 00.30 circa in via Belvedere per l’incendio di un’autovettura.

La vettura coinvolta è una Fiat Panda, parcheggiata in prossimità dell’abitazione della proprietaria.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Disagi e panico tra gli abitanti della zona allarmati dal fumo denso e dalle fiamme alte. Non risultano danni a persone o cose. Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza.