Proseguono le operazioni di spegnimento per gli incendi in Calabria: in particolare a Cosenza, Reggio Calabria e Crotone.

Sono stati 65 gli interventi nelle ultime 12 ore, con 5 Canadair al lavoro tra Bagaladi, Condofuri e Badolato.

Nella notte operazioni di spegnimento che sono proseguite anche tra Gizzeria e le zone montane lametine.