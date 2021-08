La Polizia di Stato ricorda la Guardia di P.S. Paolo Diano, vittima del dovere

Domani, alle 10.30, in via Sen. Arturo Perugini all’ingresso del Comune di Lamezia Terme, il Vicario del Questore della Provincia di Catanzaro, Aurelio Montaruli, deporrà un cuscino di fiori al monumento dedicato alla memoria della Guardia di P.S. Paolo Diano, deceduto in servizio a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale, nel corso di un controllo di Polizia avvenuto il 10 agosto 1981 a Bologna.

Alla breve cerimonia commemorativa seguirà un messa celebrata presso la Chiesa Interparrocchiale San Benedetto, che si svolgerà in maniera molto raccolta nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente per la prevenzione della pandemia da covid-19, alla quale prenderanno parte la moglie e la figlia del Caduto nonché il Dirigente del Commissariato di P.S. Antonino Cannarella e il cappellano della Polizia di Stato Don Biagio Maimone.

Sono stati invitati a partecipare al momento di raccoglimento, i Segretari Provinciali delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato e una rappresentanza dell’ANPS.