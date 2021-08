Il caldo manda in tilt i quadri elettrici di controllo installati sui Pozzi Sambuco

Si informano gli utenti che la So.Ri.Cal. S.p.A. ha appena comunicato la presenza di un guasto, presumibilmente dovuto alle alte temperature, ai quadri elettrici di controllo installati sui Pozzi Sambuco i quali hanno subito un arresto. Gli stessi sistemi avevano già causato, nella scorsa notte, una sospensione idrica che, durata alcune ore, ha compromesso seriamente le capacità di accumulo dei manufatti cittadini di Bella Alto, Bella Basso, Sambiase Alto, Sambiase Basso, Canneto e Caronte.

I tecnici della società regionale sono a lavorando per far ripartire gli impianti ma al momento non si conoscono i tempi tecnici per il ripristino delle forniture idriche ai serbatoi e conseguentemente agli utenti. I serbatoi, allo stato attuale, non sono in grado di compensare l’assenza di portata per lunghi periodi.

Disservizi potrebbero verificarsi nei centri urbani di Caronte, Sambiase e Nicastro.