Lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico è temporaneamente bloccato a causa di un tamponamento tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro, in direzione Villa San Giovanni.

L’impatto ha coinvolto tre veicoli. Due persone sono ferite, di cui una gravemente. Al momento è in corso l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è attualmente impegnata sull’autostrada A2 del Mediterraneo al km 322 direzione sud dopo lo svincolo di Lamezia Terme per incidente stradale. Tre vetture coinvolte: una Volvo XC90, una Renault Clio, ed una Fiat Tipo. Quest’ultima si ribaltava sulla sede stradale a seguito dell’impatto.

Illeso il nucleo familiare occupante la Volvo (marito, moglie e due bambine) affidati alle cure del personale sanitario del Suem118. Il conducente della Renault Clio politraumatizzato veniva trasportato presso struttura ospedaliera con elisoccorso. La ragazza alla guida della Fiat Tipo trasportata anch’essa in ospedale con ambulanza.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso a soccorre i feriti ed alla messa in sicurezza dei veicoli e del sito. Sul posto la polizia stradale per gli adempimenti di competenza, e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Sull’A2 corsia sud nel tratto interessato dal sinistro chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso