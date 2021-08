Emergenza Afghanistan, Abdul da 10 anni in Italia: “Non lasciateci soli”

“Per favore, aiutateci. Non lasciateci così da soli“. È un disperato grido di dolore quello che Abdul, 30 anni, di etnia hazara di fede sciita, per questo perseguitata dai talebani, ed il cui sterminio è ritenuto un vero e proprio genocidio, affida alle pagine facebook ed instagram della Caritas della Diocesi di Lamezia Terme.

Da dieci anni in Italia, in queste ore i suoi pensieri corrono al suo Afghanistan, “dove la situazione non va bene” e alla sua famiglia. Lì ci sono ancora la madre e quattro sorelle: “Per la mia famiglia – dice in un italiano un po’ stentato ed anche provato da una forte emozione – c’è pericolo, come c’è pericolo anche per tutte le persone che abitano lì. Ho quattro sorelle che vivono con mia madre ed a loro non piacciono le donne. Noi siamo hazara ed i talebani ce l’hanno con noi. A loro non piace la nostra gente – aggiunge – e la uccidono. Non lascateci soli”.

“Abbiamo accolto Abdul lo scorso inverno all’Ostello della Carità – raccontano gli operatori della Caritas della Diocesi di Lamezia Terme, guidata da don Fabio Stanizzo – e grazie al Progetto Apri è stato possibile iniziare un percorso di integrazione. Il sogno di Abdul è sempre stato quello di poter trovare un lavoro dignitoso che gli consentisse di aiutare la sua famiglia, ma ora con l’arrivo dei talebani la situazione della sua famiglia è ad alto rischio. La sua e la nostra preoccupazione che presto tutta la famiglia possa trovare rifugio fuori dall’Afghanistan attraverso canali sicuri”.