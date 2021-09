Sono 15 i candidati idonei, su 47 istanze presentate, nella graduatoria lametina per agenti stagionali di polizia locale

Sono 15 i candidati idonei, su 47 istanze presentate (quasi tutti gli esclusi lo sono stati poiché privi del requisito di precedenti contratti con pubblica amministrazione nel medesimo profilo professionale), selezione pubblica per titoli indetta dal Comune di Lamezia Terme per “la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione di Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato categoria C – posizione economica C1 – Area Vigilanza, per esigenze, temporanee e stagionali”.

Autorizzata dalla terna commissariale il 19 luglio, la selezione è stata pubblicata il 4 agosto data «l’urgente necessità di reperire personale stagionale da adibire, in particolare modo, alle difficoltà legate alla gestione dell’emergenza determinata dallo stato pandemico in atto», sfruttando anche le autorizzazioni ministeriali che farebbero sì che si possa procedere a contratti stagionali fuori dal fabbisogno previsto.

Ottenuta la graduatoria, per vedere qualche agente a tempo determinato in più bisognerà attendere il proseguimento dell’iter amministrativo per le nuove assunzioni in via Perugini, il cui destino passa anche dall’approvazione della richiesta da parte della commissione ministeriale.

In tal senso in questi giorni si stanno ottenendo i vari documenti necessari per approvare il rendiconto 2020, che in origine sarebbe dovuto essere deliberato entro fine luglio al pari del bilancio di previsione 2021.