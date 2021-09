Incidente in via Enrico Toti, anziano trasportato in ospedale

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle 9.30 circa in via Enrico Toti per un incidente stradale.

Due le vetture coinvolte, una Citroën C3 ed una Toyota CHRV, quest’ultima a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale. A bordo delle vetture i soli conducenti.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso in prima battuta ad estrarre dall’abitacolo l’anziano conducente della vettura ribaltata: lo stesso, ferito ma cosciente, veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Si procedeva inoltre alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Illeso il conducente della Citroën C3.

Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.