In 45 minuti sono caduti tra i 4 ed i 14 mm di pioggia su Lamezia Terme

Nel pomeriggio tra le 17 e le 18 in circa 45 minuti sono caduti tra i 4 ed i 14 mm di pioggia su Lamezia Terme, secondo i dati delle stazioni meteo pubbliche, una massa di acqua che ha comportato più disagi in città.

Tombini saltati, sottopassaggi e scantinati allagati, caditoie otturate, hanno riportato di attualità la trasformazione di alcune arterie cittadine in corsi d’acqua e fango.

Il maltempo dovrebbe essere costante anche per tutta la prima metà di ottobre, con l’alternarsi eventi più o meno intensi, e così tra i problemi correlati ci sarà anche quello della tenuta stradale, con più punti che oltre ai detriti hanno subito anche cedimenti e rotture che diventerebbero così con il passare del tempo buche e fosse da ostacolo per pedoni ed automobilisti.

Data anche la penuria di dipendenti che non ha lasciato scampo in via Perugini anche alla sezione lavori, due settimane fa il Comune aveva previsto per la manutenzione stradale lametina un affidamento per 4 mesi con l’accordo biennale in scadenza a fine dicembre giudicato non sufficiente a coprire tutte le criticità esistenti.