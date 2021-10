Allerta meteo arancione domani su gran parte della Calabria, alcuni comuni chiudono le scuole

Allerta meteo di livello arancione prevista domani su gran parte della Calabria, ed alcune amministrazioni comunali nel lametino hanno già previsto la chiusura delle scuole.

Primo sindaco a prendere tale decisione è stato quello di Gizzeria, ma altri primi cittadini potrebbero nelle prossime ore prendere la stessa linea amministrativa come fatto a Martirano Lombardo.

Previsti «fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti», ed in particolare «fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».