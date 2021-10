Un nuovo drone ed interventi di manutenzione sull’impianto di videosorveglianza per la polizia locale lametina

Aumenta di 16.500 euro, rispetto ai 3.050 previsti ad agosto, il costo da liquidare per la manutenzione e adeguamento del sistema di videosorveglianza di competenza della polizia locale lametina.

Nell’odierna determina si spiega che «a seguito della visita di manutenzione ordinaria periodica si è riscontrato che per rimettere in funzione il sistema di videosorveglianza bisogna procedere alla sostituzione di 4 antenne Cambium Force 1000, 4 antenne Cambium Force 300, 12 antenne Cambium Force 200 e 1 Licenza Server VMS Argo per 84 telecamere».

Settimana scorsa erano stati invece stanziati 386,74 euro per il rinnovo della revisione scaduta del drone attualmente in servizio e l’acquisto di un nuovo modello “dji tello boost (3 batterie, caricatore multiplo, 8 eliche, 4 paraeliche) da affidare ad altri operatori già formati e muniti di abilitazione all’uso di apparecchiature per riprese visive telecomandate.