Disagi al traffico in ingresso ed uscita dallo svincolo lametino dell’autostrada per un un incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno.

Coinvolta nel sinistro un’Opel Corsa, con all’interno due cittadini stranieri, che ha avuto uno scontro con un camion proveniente dalla direzione opposta nei pressi della rampa.

Necessario così l’intervento del 118 e dell’elisoccorso, chiuso lo svincolo in direzione Sud con ripercussioni sul traffico anche sulla superstrada 280 e Strada statale 18 Tirrena Inferiore.

L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.