In provincia ragazzo ferito con un coltello nei pressi di una discoteca, a Lamezia Terme nuova rissa tra giovani

Sono due gli episodi, più o meno dello stesso genere, sui quali le forze dell’ordine dovranno fare chiarezza nelle prossime ore. Anche sulla legittimità dell’apertura di alcuni locali che, secondo le nuove disposizioni, dovrebbero riaprire da lunedì.

Il primo episodio è accaduto nel vicino hinterland catanzarese nei pressi di una discoteca. Due ragazzi, che pare non avessero precedenti rapporti tra loro, dalle parole, forse apprezzamenti ad una ragazza, sono passati ai fatti ed è spuntato un coltello. Ferite lievi per il malcapitato ma resta la gravità dell’episodio.

Il secondo fatto a Lamezia Terme dove, sempre all’uscita da una serata, due fazioni di ragazzi hanno utilizzato corpi contundenti per far valere le proprie ragioni sui coetanei. Anche in questo caso feriti lievi. L’episodio arriva per altro a distanza di poche settimane dallo scontro tra due ragazze davanti alla Cattedrale, rimbalzato poi sui social con varie reazioni sdegnate.

I protagonisti di entrambe le vicende sono ricorsi alle cure dei sanitari rispettivamente negli ospedali di Catanzaro e Lamezia.