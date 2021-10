Il Consorzio Artigiano Edile Comiso replica al Comune contestando la mancata consegna dei lavori di Piazza della Repubblica

Il Consorzio Artigiano Edile Comiso (C.A.E.C.), tramite il proprio legale incaricato, replica alla delibera della terna commissariale in merito ai lavori del parcheggio interrato in Piazza della Repubblica al centro di una disputa, ora pronta anche a varcare le aule del tribunale, tra ente comunale lametino e società siciliana.

«Senza affrontare il merito della questione – che sarà opportunamente sottoposto all’attenzione delle competenti autorità giudiziarie al fine della imputabilità di ogni responsabilità – in questa sede preme evidenziare come, in relazione alla vicenda in esame, non vi sia stata affatto un’inerzia del Consorzio», specifica il legale della ditta, «essendo, invero, intercorso tra le parti un cospicuo scambio di corrispondenza, culminato, tra l’altro con una diffida all’adempimento indirizzata all’Amministrazione appaltante, la quale, sulla base di argomentazioni integralmente contestate dal Consorzio, non ha proceduto alla consegna dei lavori in questione».