Aggressione Polfer Lamezia, sindacato Coisp-Mosap indice per il 22 ottobre manifestazione di protesta

“Non abbiamo più parole – scrive il sindacato di polizia Coisp Mosap -per esprimere la nostra rabbia ed indignazione per l’ennesima aggressione posta in essere dall’ennesimo cittadino extracomunitario registrata in danno di due poliziotti della Polfer di Lamezia terme, seconda aggressione avvenuta a distanza di pochi giorni da quella di giorno 8.10.2021 . Questa volta a farne le spese un altra pattuglia verso la quale manifestiamo tutta la nostra solidarietà, colleghi che benché feriti sono riusciti grazie alla loro professionalità al senso del dovere e all’aiuto impeccabile dei colleghi della volante ad assicurare alla giustizia l’aggressore, cosa che certamente la Specialità Polizia Ferroviaria ben rappresentata dal Dir.Superiore Vincenzo Macri considererà per promuovere i colleghi per eventuali riconoscimenti premiali”.

“Premesso questo il morale dei poliziotti della Polfer cosi come anche del Commissariato Lametino non è certo alle stelle , gli organici hanno raggiunto vacanze che sono voragini cosa che li espone a continui rischi per la loro incolumità e le aggressioni riportate ne sono purtroppo una triste conferma – continua la nota – non è possibile lasciare due unita per presenziare una stazione importante com’è quella di Lamezia dove tra l’altro ogni giorno si aggiungono decine e decine di soggetti immigrati rilasciati dal centro di isola Capo Rizzuto che transitano e stazionano in attesa di salire su treni diretti verso il nord Italia, nella stazione di Lamezia cosi come avviene anche alla stazione precedente di Catanzaro lido, e che di fatto porta il personale di questa specialità ad espletare costantemente servizio di ordine pubblico senza nessuna indennità cosa che chiediamo con forza, e senza un organico adeguato e proporzionato alla folla da gestire”.

“Stessa cosa la registriamo al Commissariato di Lamezia Terme dove il controllo del territorio di tutto il comprensorio è affidato ad una sola volante, dove l’ufficio immigrazione opera in una situazione da ospedale da campo e dove i colleghi di ogni articolazioni sono costretti ad espletare i più disparati servizi per tamponare le varie emergenze perché le vacanze organiche sono divenute incolmabili”, e per tali motivi il Coisp dice “basta e venerdì 22 ottobre manifesterà con le proprie bandiere davanti la Polfer di Lamezia Terme e successivamente davanti il commissariato, per difendere i diritti e la dignità dei Poliziotti lametini”.

Nel concludere si lancia “un appello ai Politici calabresi di ogni schieramento politico affinché si battano con noi per colmare le vacanze di organico della Polfer e del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme, e li invitiamo a scendere in piazza con noi condividendo e sostenendo la nostra battaglia, appello che lanciamo a tutti i cittadini lametini e alle associazioni di categoria che hanno a cure la sicurezza di questa area cosi importante e strategica per la nostra regione”.