Tavoli ad occupare i parcheggi contestati due volte, chiuso per 3 giorni locale in centro

Seconda segnalazione da parte della polizia locale e chiusura per 3 giorni per un locale del centro, sanzionato per aver occupato con propri tavolini i parcheggi nell’area prospiciente l’attività commerciale.

La prima contestazione per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande era arrivata il 21 agosto, in quanto occupava la sede stradale con 8 tavolini e 2 fioriere in legno, indicando «le prescrizioni normative sull’occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi, avvertendo altresì che un’ulteriore violazione avente ad oggetto l’occupazione abusiva di suolo pubblico avrebbe comportato l’applicazione della misura interdittiva della sospensione dell’attività per un periodo di 3 giorni».

Evenienza che si è materializzata il 28 settembre per l’occupazione dei parcheggi con 5 tavolini e 1 ombrellone senza la prescritta autorizzazione, specificando che «pur essendo legittimata ad occupare la porzione di marciapiede antistante l’ingresso del locale per complessivi 14.80 mq (giusta autorizzazione n. 18 del 23/09/2021 del Settore Economico-Finanziario) non è stata autorizzata ad occupare gli stalli stradali (area parcheggi)».

Oggi così è arrivata l’ordinanza di chiusura con decorrenza da venerdì 29 ottobre e fino a domenica 31 ottobre.