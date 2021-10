Basso profilo, condannato a 5 anni l’ex assessore regionale Franco Talarico

Il notaio Rocco Guglielmo è stato assolto nel processo scaturito dall’inchiesta Basso Profilo. Il professionista era difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Filippo Giunchedi.

Dall’operazione erano scaturiti i nomi di 85 indagati su presunti intrecci tra politica, ‘ndrangheta e imprenditoria tra la il capoluogo e Crotone. Il 21 gennaio scorso l’operazione aveva portato all’esecuzione di 50 misure cautelari da parte della Direzione investigativa antimafia. Il notaio era stato accusato di intestazione fittizia di beni e falso ideologico. Secondo le accuse sarebbe stato il tramite per concretizzare il passaggio di quote societarie a cittadini albanesi a cui sarebbe stato dato anche il codice fiscale italiano. Per il gup invece non è stato così, come aveva già sostenuto dal Tdl che aveva annullato la misura.

Sono stati assolti, anche, Rodolfo La Bernarda (difeso dall’avvocato Tiziano Saporito), Francesco Mantella (difeso dagli avvocati Vincenzo Ioppoli e Arturo Bova), Luciano Basile. Mentre ammonta a 11 anni e 5 mesi la condanna al collaboratore di giustizia Tommaso Rosa, a 11 anni e 5 mesi. Condannata a 9 anni e 6 mesi la moglie di Rosa, Concetta Di Noia.