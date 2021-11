Bancarotta fraudolenta archiviazione per imprenditore lametino

Il GUP di Lamezia Terme, Emma Sonni, ha archiviato il procedimento per bancarotta fraudolenta contestata al legale rappresentante – poi cessato – della società C. s.r.l. , impresa edile operante in tutta Italia e poi fallita.

Si contestavano quali atti di bancarotta le operazioni negoziali contestuali di cessione di ramo di azienda e di transazione, operazioni che avrebbero nella ipotesi accusatoria distratto valore e patrimonio aziendale prima della domanda di concordato preventivo.

Invero con memoria dettagliata e documentata veniva chiarito e provato come le operazioni negoziali svolte producevano una notevole riduzione del carico debitorio. L’imprenditore risultava difeso dall’avvocato Massimiliano Carnovale