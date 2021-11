Domani 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, con iniziative previste anche a Lamezia Terme.

Alle 10 l’associazione Per Te insieme all’Avis, e gli studenti del liceo scientifico “Galileo Galilei” e dell’istituto comprensivo “Manzoni – Augruso”, terranno un flash mob all’interno del parco Felice Mastroianni.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 20 su Corso Giovanni Nicotera, a cura della Polizia di Stato verrà allestito uno stand, al fine di distribuire alla cittadinanza la brochure realizzata nell’ambito della campagna di prevenzione e sensibilizzazione “Questo non è amore”.

La brochure in questione, ideata dalla Polizia di Stato, è stata concepita come strumento per la più ampia diffusione ai cittadini di ogni utile informazione sull’attualissimo grave fenomeno e degli strumenti a tutela previsti dalla vigente normativa.

Nello stesso pomeriggio “Non una di meno Lamezia”, dalle 17.30 alle 20, terrà un sit in con volantinaggio davanti la gradinata edificio scolastico “Maggiore Perri” di Lamezia Terme.

Il 29 novembre si terrà poi nella Sala Napolitano l’incontro “violenza su donne e minori: denunciare, intervenire e proteggere. Il ruolo della famiglia e della scuola” organizzato dall’associazione Per Te.