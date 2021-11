Domani allerta arancione in tutta la provincia di Catanzaro

Allerta meteo arancione, la seconda per gravità dopo quella rossa, nella giornata di domani in 5 delle 8 zone in cui è divisa la Calabria secondo la Protezione Civile regionale.

Tra queste aree coinvolte anche la provincia di Catanzaro sia nella parte jonica che in quella tirrenica e i rispettivi entroterra. Lo si apprende dall’ultimo bollettino di allertamento della stessa Prociv regionale diramato nel primo pomeriggio di oggi e valevole dalle 24 sino alla stessa ora di domani.

Previsti piogge diffuse e temporali sparsi.