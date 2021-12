Stalker 27enne viene denunciato dall’ex ragazza e finisce in carcere

Era costretta a vivere in uno stato di terrore, insicurezza e angoscia a causa degli atti persecutori nei suoi confronti. Per questo motivo, nei giorni scorsi i Carabinieri di Lamezia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne lametino pregiudicato ritenuto responsabile di “atti persecutori”.

Il giovane, che non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale avuta con la vittima, dopo diverse scene di gelosie fatte soprattutto in pubblico, avrebbe iniziato anche pedinarla e ad effettuare continue chiamate al telefono, fino ad arrivare ad aggressioni fisiche e verbali verso la ragazza. La giovane, portata ormai all’esasperazione, stanca delle continue vessazioni e aggressioni, si è rivolta ai militari dell’Arma che hanno immediatamente applicato le procedure previste per il c.d. “codice rosso”, introdotto con la legge nr. 69 /2019, che prevede l’applicazione di una serie di misure volte a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere.

Le indagini e gli accertamenti dei Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, hanno consentito di ipotizzare che il 27enne, attraverso comportamenti violenti, aggressivi e prevaricatori, avrebbe ingenerato nei confronti della vittima uno stato di paura tale da alterarne, in modo incisivo, le sue abitudini quotidiane. Così, per il giovane si sono aperte le porte del carcere.

Resta alta da parte dei Carabinieri l’attenzione nel contrasto alla “Violenza di Genere”, ne sono una prova i frequenti arresti in flagranza di reato o su esecuzione di ordinanza dell’autorità giudiziaria e le denunce a piede libero di soggetti violenti.