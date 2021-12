Rinnovo delle cariche sociali per la Camera Minorile di Lamezia Terme “Stefano Marasco”

Si è tenuta l’11 dicembre, presso la biblioteca del Consiglio dell’Ordine di Lamezia Terme-Palazzo di Giustizia, l’assemblea dei soci della Camera Minorile di Lamezia Terme “Stefano Marasco” per il rinnovo delle cariche sociali, del Presidente e la nomina dei responsabili della comunicazione.

Prima di procedere al rinnovo delle cariche, il Presidente ha ripercorso le attività compiute dalla Camera Minorile di Lamezia Terme nel biennio 2019-2021. Molti gli eventi formativi organizzati che hanno riscosso grande partecipazione. Tra i temi trattati, quelli sul diritto alla bigenitorialità al tempo del covid, sul ruolo e le funzioni del curatore speciale del minore, sulla valutazione delle competenze genitoriali tra diritto e scienza. Si è altresì tenuto il “ I corso per curatore speciale del minore” che ha consentito la numerosa adesione degli iscritti a livello nazionale nonché la formazione di un elenco di curatori speciali depositato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme. Tanto come da protocollo sottoscritto tra la Camera Minorile “Stefano Marasco” di Lamezia Terme, l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, il Tribunale di Lamezia Terme, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, la Procura della Repubblica di Lamezia Terme, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, il Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro e con l’adesione dei Servizi Sociali Comune di Lamezia Terme.

È stato altresì siglato un protocollo d’intesa con il SIPROIMI/SAI minori Lamezia Terme “Luna Rossa” avente ad oggetto la collaborazione tra i firmatari, per favorire le attività di promozione della cultura dell’affido familiare come limitazione del ricorso all’istituzionalizzazione dei minori stranieri non accompagnati e dei minori in generale.

Tra i progetti futuri la Camera lavorerà per la formazione dei protocolli sull’ascolto del minore e sui nuovi eventi formativi previsti nell’ ambito dei settori civile, penale, internazionale e neuroscienze nonché un corso di approfondimento in materia di famiglia.

All’esito della discussione, è stata confermata, con voto unanime, per il prossimo biennio, la carica di Presidente, nella persona dell’avv. Maria di Terlizzi, quella di vicepresidente nella persona dell’ avv. Caterina Berlingieri, quella di tesoriere, nella persona dell’avv. Graziella Astorino, quale past president l’avv.Nicolina Perri mentre quale segretaria è stata nominata l’ avv. Monica Greco. Sono stati altresì nominati all’interno del consiglio direttivo gli avvocati Angela Davoli e Tonino Barberio.

Responsabili della comunicazione saranno per il prossimo biennio gli avvocati Rossella Cerminara e Serenella Galeno, nominati con voto unanime.