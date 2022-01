Due feriti lievi tra Soverato e Lamezia Terme per i botti di fine anno nonostante le ordinanze di divieto all’uso

Solo due feriti lievi a causa dello scoppio di petardi in Calabria, a Soverato e Lamezia Terme, e le due persone presentatesi in pronto soccorso negli ospedali delle due città della provincia di Catanzaro sono state medicate e rimandate a casa.

Nessuna conseguenza più o meno grave è stata segnalata per le persone nelle altre province della regione nella notte tradizionalmente caratterizzata dallo scoppio dei botti per salutare l’anno nuovo.

Nonostante l’emanazione di varie ordinanze legate al contrasto dei contagi da Covid 19, che doveva limitare la presenza in strada nella notte di San Silvestro, e il divieto di usare materiale esplodente in Calabria si è continuato lo stesso a festeggiare in modo rumoroso ed esplodente il passaggio al nuovo anno.