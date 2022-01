Arresto in flagranza di reato per un 42enne lametino per illecita detenzione ai fini di spaccio di 2 kg di marijuana e materiale di confezionamento.

I carabinieri, insospettiti dal continuo movimento di persone attorno all’abitazione sita al confine tra i territori di Lamezia Terme e Gizzeria, hanno avviato le indagini insieme all’unità cinofila ritrovando il quantitativo di stupefacenti, in parte già diviso in dosi e altra in essiccazione, oltre a materiale per il confezionamento.

L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme, esistendo gravi indizi di colpevolezza, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.