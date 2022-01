Inaugurazione Anno giudiziario Corte d’Appello di Catanzaro nell’aula bunker di Rinascita Scott

Sarà per il secondo anno consecutivo l’aula bunker di Lamezia Terme, dove è in corso il processo Rinascita Scott, ad ospitare la solenne apertura dell’anno giudiziario della Corte d’Appello di Catanzaro. La convocazione è stata decretata dal presidente della Corte Domenico Introcaso per le ore 10.30 del 22 gennaio.

Nell’occasione, come di consueto, sarà illustrata dal presidente stesso, alla presenza dei protagonisti istituzionali, la relazione sull’Amministrazione della Giustizia nel Distretto di Catanzaro, quindi saranno previsti una serie di altri interventi secondo un cerimoniale abbreviato dalle norme anticovid che prevede una durata non superiore a un’ora.

La scelta dell’aula bunker secondo quanto scrive lo stesso presidente è appunto legata alla necessità di garantire il distanziamento richiesto dal protocollo in vigore vista l’emergenza epidemiologica.