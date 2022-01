Vincita da 50.000 euro non ancora riscossa a Lamezia Terme

Dei 300 premi da 50.000 assegnati nella SuperEnalotto SuperStar “Black Week” sono 24 quelli non ancora riscossi.

«E’ importante – comunica la Sisal – ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, che la scadenza ultima per riscuotere la vincita è fissata a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino di concorso. Le vincite sono state realizzate a Cosenza e Lamezia Terme. La scadenza per la riscossione della vincita di Cosenza è venerdì 25 febbraio 2022, quella per la riscossione della vincita di Lamezia Terme è mercoledì 23 febbraio 2022».