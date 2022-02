Intralcio alla giustizia, imprenditore denunciato dalla sua vittima e condannato

Un anno e 20 giorni di reclusione per un imprenditore lametino . L’accusa a suo carico è stata di intralcio alla giustizia.

Nel corso di un altro procedimento avrebbe avvicinato la parte offesa, difesa dall’avvocato Michele Gigliotti, cercando di indurlo a ritrattare le accuse. Un tentativo non riuscito che ha portato prima alla condanna dell’imprenditore per usura a 2 anni e 8 mesi in primo grado e poi all’apertura per intralcio alla giustizia.

Il giudice monocratico Domenico Riccio ha condannato l’uomo per il comma uno del capo di imputazione, ovvero per l’offerta fatta alla sua vittima di annullargli il credito che riteneva di vantare nei suoi confronti per un importo di 180.000 euro, di pagargli tutte le spese di viaggio che avrebbe dovuto affrontare per recarsi a Lamezia Terme a rendere testimonianza, di procurargli e pagargli un altro avvocato ed in cambio gli chiedeva di non costituirsi parte civile nel processo per usura e di riferire al giudice che il denaro versatogli in base al primo accordo usurario era stato scontato nel secondo contratto che avevano stipulato e di non aver mai riferito tale circostanza agli inquirenti per mera dimenticanza. Offerta rimandata al mittente e denunciata alla Guardia di finanza di Lamezia Terme.

L’imprenditore, difeso dagli avvocati Francesco Gambardella e Antonio Larussa, è stato condannato all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, a pagare una provvisionale di 5mila euro alla parte civile e a risarcirla secondo quanto verrà disposto in sede civile.