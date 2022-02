“Io gliela do agli avvocati, gliela do ai dottori, gliela do ai migliori del mondo”

Sono 314 le pagine dell’ordinanza dell’operazione che ha portato nei giorni scorsi a rivelare un giro di commercio di droga (principalmente cocaina e marijuana) avvenuto tra il 2017 ed il 2018 a Lamezia Terme, con centro logistico in un magazzino di via Torre.

Le attività di indagine su 99 persone (di cui 6 sono destinatarie di custodia cautelare in carcere, 1 agli arresti domiciliari, 15 con obbligo di dimora e 1 di obbligo di presentazione alla p.g..) sono scaturite dall’arresto di Mario Maiolo e Luciano La Rosa i quali, il 5 settembre 2017, venivano colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di 71 grammi di cocaina purissima. A seguito dell’arresto, venivano attivate nel corso del 2018 le intercettazioni sui soggetti destinatari della sostanza stupefacente sequestrata, i cui nominativi erano emersi grazie all’analisi delle conversazioni e delle memorie dei cellulari in uso ai due arrestati. Dai resoconti è stato possibile ricostruire i traffici illeciti, in materia di stupefacenti, gestiti da un’associazione operativa a Lamezia Terme e gestita da Antonio Pagliuso e Domenico Gian Luigi Bonali, la cui struttura è stato possibile tratteggiare, attraverso l’esame della gravità indiziaria dei molteplici delitti fine commessi in seno alla stessa.

Domenico Bonali e Antonio Pagliuso avevano incaricato Maurizio Mazza (che risulterà essere uno dei partecipi all’associazione) della verifica di eventuali microspie nel locale in cui operavano, reputato un luogo “sicuro” e dai cui racconti intercettati è emerso un quadro di attività che andavano oltre al confezionamento e commercio di droga, andando anche nei rapporti con la criminalità organizzata, gestione dello spaccio sul territorio ed uso di armi.

Gli stessi indagati erano coscienti dei rischi di essere ascoltati, ed infatti in uno dei dialoghi registrati viene espressamente annotato che «se c’è l’intercettazione la polizia ci mette dieci minuti sino a quando arriva sul posto… io in cinque minuti già me ne sono andato se ci sbrighiamo, hai capito cosa ti voglio dire?».

I discorsi all’interno del magazzino danno uno spaccato del giro di affari nel lametino attorno alla droga, in arrivo anche dal reggino, fornendo per certi versi una sorta di “bussines plan” tra costi e ricavi nei vari passaggi dall’ingrosso al dettaglio dello spaccio di cocaina, tagliata anche con bicarbonato, novalgina, aulin ed arnica (con anche contrattempi che rendevano lo stupefacente giallo o arancione invece che bianco), e marijuana, venduta anche a chili invece che grammi.

Un po’ “breaking bad”, per per le operazioni di confezionamento dello stupefacente e le discussioni sul grado di purezza della cocaina, un po’ “narcos”, per il movimento di soldi e sostanze nel territorio, a rendere le indagini più “local” ci pensano i soprannomi dei vari protagonisti individuati e le citazioni con le cosche esistenti oltre che nel lametino nel vibonese e nel reggino. Per esempio a garanzia di un debito da 250 euro viene pattuita la consegna di un auto a disposizione di uno degli indagati, dovendo però coinvolgere più persone e collegamenti tra Lamezia Terme e Gioia Tauro per risolvere la vicenda ma sopratutto salvaguardare i rapporti commerciali illeciti.

Gli affari tracciati sono nel giro di un anno, con pratiche di acquisto a debito saldato “a rate” tra le parti che non di rado sfociano in minacce. Tra i clienti varie estrazioni sociali, come afferma, ricordando anche il precedente arresto nel 2012, Pagliuso: «io gliela do agli Avvocati, gliela do ai Dottori, gliela do ai migliori del mondo, lo sai per quale motivo .. sai per quale motivo? Ce l’ho una settimana».

Gli stessi inquirenti denotano che «la fama dell’associazione criminale facente capo alla coppia Bonali-Pagliuso era divenuta ormai di dominio pubblico così come la capacità di rifornirsi senza sosta di stupefacente, consentendo ai sodali di accaparrarsi un numero sempre maggiore di “clienti” abituali, provenienti dalle più diverse categorie sociali, ivi compresi imprenditori e liberi professionisti», tra cui farmacisti.

Nel magazzino di via Torre si “studiava chimica”, dove Mazza, con l’espresso apprezzamento dei Bonali e del Pagliuso, era riuscito a raffinare la cocaina (“minchia cosa è uscito… l’olio!”), suscitando la reazione orgogliosa del raffinatore che si autoproclamava “un maestro… il basatore di Lamezia!”.

I pagamenti avvengono quasi in toto in contanti, con Pagliuso a precisare ad un cliente «non me li mandare più sulla Postepay… lo sai che è controllabile..», chiedendo non meno di 100 euro al grammo per la cocaina.

Tra le zone di spaccio più frequenti rivelate maggiore è quella attorno al centro tra Piazza Mercato Vecchio, Corso Numistrano, Piazza Mazzini, oltre al magazzino di via Torre.