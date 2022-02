Le origini illecite del patrimonio dei Perri e le attività commerciali al servizio dei clan

Francesco, Pasqualino e Marcello Perri sarebbero gli imprenditori di riferimento delle cosche operanti nel comprensorio lametino, e le aziende di cui sono titolari sarebbero asservite agli interessi e alle esigenze dell’associazione ‘ndranghetistica, alla quale sarebbero legati da un illecito accordo di reciproco e mutuo vantaggio, che gli consentirebbe di ottenere ingenti profitti grazie all’intermediazione mafiosa e in violazione delle regole del libero mercato.

Secondo gli inquirenti il carattere stabile e continuativo del rapporto di reciproco scambio e mutuo vantaggio assicurato negli anni dai Perri alle consorterie prima dei De Sensi, in seguito della consorteria Cannizzaro e, da ultimo, di quella facente capo al clan Iannazzo, sono elementi dai quali evincere il consapevole e concreto contributo alla vita e alle finalità delle famiglie mafiose che imperversano nel territorio lametino.

Secondo quanto riscostruito dagli inquirenti nell’indagine “Mare Magnum”, la gestione delle attività commerciali operata dai fratelli Perri, essendo coadiuvata dall’intervento delle cosche di ‘ndrangheta, garantisce agli imprenditori un monopolio di fatto su importanti e strategiche industrie commerciali, inquinando l’imprenditoria non asservita a dinamiche criminali presente sul territorio.

Con il decreto di sequestro di beni per oltre 800 milioni di euro, il collegio del Tribunale – Ufficio Misure di Prevenzione (presidente Arianna Roccia, a latere Sara Merlini e Sara Mazzotta) ha accolto la richiesta della Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, che in seguito alle indagini della Guardia di Finanza ha sostenuto per i tre imprenditori non solo la sussistenza degli elementi di pericolosità sociale che motivano l’applicazione della misura di prevenzione, ma anche del presupposto che i beni oggetto del provvedimento costituiscano il frutto delle attività illecite poste in essere nel corso degli anni, avendo riguardo anche alla palese sproporzione tra il patrimonio accumulato e il reddito dichiarato.

Il patrimonio dei tre imprenditori lametini, secondo gli inquirenti, trae origine al patrimonio illecitamente costituito dal loro padre, Antonio Perri, assassinato nel 2003 in un agguato mafioso commissionato dai vertici della famiglia Torcasio. Un omicidio che, secondo le ricostruzioni offerte dai collaboratori, scaturisce dal fatto che gli esponenti della cosca Torcasio, nonostante avessero ucciso nel gennaio del ’98 Giuseppe Cannizzaro, già protettore dei Perri a sua volta vicino ai Iannazzo, non tolleravano a maggior ragione il successivo avvicinamento di Antonio Perri alla cosca Iannazzo, sia perché le relative attività commerciali ed il costruendo centro commerciale Due Mari ricadevano sul territorio di influenza dei Torcasio, e soprattutto perché ritenevano Vincenzino Iannazzo responsabile dell’omicidio di Giovanni Torcasio che, a sua volta, imponeva le “mazzette” ai Perri.

L’ASCESA DI ANTONIO PERRI

I riscontri investigativi contenuti nell’informativa della Guardia dei Finanza hanno consentito di evidenziare come Antonio Perri avesse iniziato la propria attività lavorativa come dipendente presso una bottega di generi alimentari di Nicastro, ma che già a partire dagli anni ’80 si era messo in proprio vendendo merce soprattutto di provenienza illecita.

Da semplice garzone di bottega Antonio Perri, secondo quanto riferito da alcuni pentiti a partire da Gennaro Pulice, era stato in grado di costruire un impero nelle attività commerciali soltanto grazie agli aiuti delle cosche. Sin dagli anni ’70 Perri avrebbe venduto nei propri negozi merce rubata e contraffatta (ad esempio rietichettando prodotti alimentari scaduti), ed effettuato contrabbando di sigarette.

Secondo numerose indagini condotte dalla Dda di Catanzaro, è emerso che Antonio Perri fosse fortemente legato alla famiglia di ‘ndrangheta facente capo ai Cannizzaro. Il legame con Domenico Cannizzaro veniva suggellato con un rapporto di comparaggio. La vicinanza con i Cannizzaro consentiva a Perri di accrescere il proprio patrimonio, ma per questo era malvisto dai Torcasio, che lo individuarono come vittima di estorsione. Dopo l’uccisione di Giuseppe Cannizzaro, Perri si avvicinò alla cosca Iannazzo, nella cui sfera di influenza c’era il territorio in cui nei primi anni 2000 stava avviando la realizzazione del centro commerciale più grande della Calabria, “I Due Mari”.

La realizzazione del nuovo centro commerciale avrebbe spostato il baricentro dell’economia dal centro di Lamezia Terme, molti commercianti avrebbero trasferito la propria attività nella zona di influenza dei Iannazzo, togliendo ai Torcasio la possibilità di controllare le estorsioni. Per questo Antonio Perri, all’epoca 71enne, fu ucciso il 10 marzo del 2003 da due persone armate di pistola mentre si trovava nel suo supermercato “Atlantico”. Gli assassini entrarono a viso scoperto nella struttura e, dopo avere riferito ad un dipendente di avere necessità di incontrare Perri, che in quel momento si trovava nel suo ufficio, spararono contro l’imprenditore quando se lo trovarono di fronte.

FRANCO PERRI IL DOMINUS DELLE ATTIVITA’

Francesco Perri, morto il padre ed ereditati, insieme ai fratelli, tutti i suoi beni, sarebbe diventato il “dominus” delle attività di famiglia ed è indagato per associazione mafiosa come compartecipe della cosca Iannazzo oltre che per altri reati, fra cui lesioni pluriaggravate nei confronti del fratello Marcello commissionate proprio al clan Iannazzo. Francesco Perri, secondo gli inquirenti, commissionò alla cosca la gambizzazione di Marcello quando, a causa di contrasti insorti nella gestione delle attività di famiglia, minacciò di cedere le sue quote societarie.

La cosca Iannazzo avrebbe sostenuto gli interessi di Francesco Perri impedendo l’apertura di supermercati da parte di una catena commerciale concorrente, l’Eurospin, o intervenendo per allontanare dei giovani che infastidivano i clienti nel parcheggio di un suo supermercato. Il clan sarebbe anche intervenuto quando qualcuno trafugò la salma di Antonio Perri facendo in modo che fosse ritrovata. Perri, in sostanza, avrebbe instaurato con la famiglia Iannazzo un rapporto “sinallagmatico” che gli avrebbe consentito, tra le altre cose, di avere il monopolio sulla distribuzione di generi alimentari, attraverso i suoi supermercati, a Lamezia Terme.

Secondo quanto ricostruito nel decreto di sequestro, il consapevole e volontario contributo fornito da Francesco Perri attraverso le aziende operanti nel settore della grande distribuzione alimentare e del Centro Commerciale Due Mari sostanzialmente a lui riconducibili, ha consentito al sodalizio mafioso di consolidare la propria autorevolezza sul territorio e di perseguire i propri scopi, consistenti nel controllo economico e sociale del territorio, non solo e non tanto mediante l’uso della violenza, ma anche mediante la disponibilità delle imprese riconducibili a Perri in cui “collocare” fornitori e dipendenti vicini alla cosca piuttosto che ottenere lavori per le imprese edili direttamente o indirettamente riconducibili alla medesima consorteria malavitosa, oltre a varie forme di “sostegno” finanziario.