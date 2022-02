Dall’Ato di Catanzaro entro un mese piano di rientro dei debiti pregressi, rientra la protesta dell’impianto rifiuti

Se di Tari in via Perugini si era parlato nell’ultimo mese in merito ad un regolamento da modificare rispetto a quanto previsto dai commissari lo scorso anno (questa settimana ci saranno altre due sedute di commissioni congiunte a riguardo), ma sopratutto del dato non secondario di un’alta percentuale di non riscossione (46% in media negli anni 2016 e 2017, stima che dovrebbe essere non inferiore nelle annualità successive), gli effetti non tributari sul bilancio comunale ma collegati sul servizio rifiuti hanno preso forma oggi: piattaforma di San Pietro Lametino gestita dalla società Logica con i cancelli chiusi per inadempienza contrattuale da parte dell’Ato di Catanzaro, ovvero dei Comuni della provincia che non avendo saldato quanto di propria competenza hanno portato a circa 4 milioni il debito verso il gestore dell’impianto, che a sua volta non ha potuto garantire le ultime due mensilità ai lavoratori e garantire i corretti lavori.

Una vicenda che non si discosta molto da quanto successo per anni all’attiguo impianto di depurazione (anche in quel caso i Comuni avrebbero dovuto incassare, direttamente o indirettamente, le bollette dell’acqua dagli utenti e girare la quota relativa alla depurazione), e che per certi versi vede un copione già seguito con parti assegnate ed a cambiare i nomi dei protagonisti: da un lato i cittadini/utenti che devono versare i tributi per i servizi, in mezzo i Comuni o le società che lavorano per conto degli enti pubblici, dall’altro le aziende che garantiscono determinati servizi e prestazioni.

Nel caso dell’impianto di San Pietro Lametino ad essere trattati sono umido e raccolta indifferenziata, rifiuti poi conferiti in altri siti ma solo dopo essere stati correttamente lavorati, e tutto il ciclo (raccolta, lavorazione, smaltimento) deve essere coperto da quanto incassato tramite la Tari dei singoli Comuni.

A livello calabrese ogni provincia ha una propria Ato (ambito trattamento ottimale), anche quella di Catanzaro è divisa in Aro (ambito raccolta ottimale), e sulla carta in breve tempo si dovrebbe arrivare anche ad un’organizzazione provinciale del servizio sia strutturale che aziendale (il che potrebbe comportare anche a centralizzare alcuni servizi oggi assegnati dai singoli Comuni ad un’unica società in tutto il territorio dell’istmo).

Una prima risposta dall’Ato di Catanzaro è stata la promessa di liquidare in tempi brevi circa 700.000 euro del debito lamentato, mentre nel primo pomeriggio il Comune di Lamezia Terma ha determinato di trasferire 489.415,18 euro come “costi di gestione dello smaltimento Rur – Ford e sfalci corrispondente al corrispettivo dovuto al Consorzio ATO rifiuti CZ per il 1 °bimestre 2022”.

Intanto, dopo la convocazione dei dirigenti della Logica Scarl di questa mattina da parte dei responsabili dell’Ato, è arrivato l’accordo di un piano di rientro previsto entro il 31 marzo per i debiti pregressi fino a dicembre 2021. All’esito dell’incontro i lavoratori della Logica hanno di deciso di far rientrare la protesta, e da domani si riprenderà con i conferimenti presso l’impianto dell’area industriale di Lamezia Terme.