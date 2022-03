8 marzo: Usb proclama lo sciopero generale

In occasione della giornata di mobilitazione nazionale lanciata da Non una di meno per l’8 marzo 2022, l’Unione Sindacale di Base, per il sesto anno consecutivo, ha proclamato a livello nazionale lo sciopero generale di tutte le categorie, pubbliche e private.

Nella stessa giornata, alle 10, manifesteremo anche a Roma davanti al Ministero del Lavoro, contro il lavoro povero e, soprattutto, per il salario minimo: in un periodo caratterizzato dall’aumento dei prezzi di tutti i beni di prima necessità – in primo luogo energia elettrica, gas e benzina – i salari restano fermi, con conseguenze drammatiche in quei settori dove è prevalente il lavoro femminile, migrante e giovanile.

La giornata di lotta, oltre allo sciopero, vedrà iniziative diffuse sui territori: a Lamezia Terme Non una di meno Lamezia ha lanciato un presidio in Piazzetta San Domenico a partire dalle 17 al quale hanno già aderito diverse realtà cittadine e regionali.

Come Unione Sindacale di Base abbiamo da subito partecipato al percorso che ha portato alla mobilitazione cittadina e pertanto, nel rilanciare lo sciopero generale, invitiamo alla partecipazione al presidio di Lamezia.