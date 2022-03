Carburante sopra i 2 euro al litro, aumenti che sorprendono anche le stazioni di rifornimento

Come in tutta Italia anche a Lamezia Terme il prezzo per i rifornimenti di carburanti supera i 2 euro al litro, con aumenti che delle volte vanno a sorprendere anche gli stessi clienti nella fase di servizio.

Gli aggiornamenti quotidiani, tra mercato e guerra, colpiscono anche le tasche dei cittadini, i quali ormai da tempo si destreggiano tra i vari distributori nel cercare il ribasso maggiore prestando attenzione ad orari e tipologie tra servito e self service.

Capita però anche di trovarsi, nel momento in cui si fa rifornimento a discrasie numeriche: è il caso segnalato ad un distributore self service molto frequentato in questi giorni poiché uno dei pochi ad offrire il rifornimento diesel sotto i 2 euro al litro (come segnalato dal tabellone all’ingresso), salvo poi trovarsi con circa 4 litri e mezzo di gasolio a fronte dei 10 euro spesi, con quindi un prezzo applicato di 2,184 euro, ovvero il nuovo prezzo aggiornato nel mentre delle operazioni.