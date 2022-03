Prima code ai supermercati tra chi teme i rincari e chi la possibilità di carenza di alcuni prodotti

Dopo le situazioni di coda alle stazioni di rifornimento per fare il pieno prima di ulteriori rincari, i primi “assembramenti” di cittadini impauriti dai rischi di ulteriori rialzi nei prezzi o carenza di beni cominciano a vedersi anche fuori dai supermercati lametini, ma i gestori della grande distribuzione assicurano che al momento non esiste il rischio di avere scaffali vuoti.

Come durante il primo lockdown, anche ora in tempi di guerra in Ucraina i timori nascono nei consumatori raccogliendo informazioni frammentate. Si è partiti così da un’ipotesi di sciopero dei trasportatori a livello nazionale a partire da lunedì per via del costo sempre più alto del carburante, con trattative e proteste già emerse nelle scorse settimane a livello nazionale, che però viene smentito dalla principali sigle sindacali poiché il settore alimentare è tra i servizi di prima necessità e si dovrà garantire, mentre sui prezzi la legge è quella del mercato: derivati dal grano mais e girasole son collegati a materie prime che arrivano proprio da Russia ed Ucraina, e tra sanzioni ed invasione in atto il mercato subisce così le conseguenze della guerra.

Al momento nella maggior parte dei supermercati non compaiono ancora cartelli che “razionano” l’acquisto massimo di prodotti come avvenuto in altre regioni, se non quelli già validi in precedenza su determinati in offerta (non di rado valide solo durante i fine settimana), ma per alcuni utenti anche in questo caso la corsa all’acquisto è legata non principalmente alla paura di carenze quanto dei rialzi dei prezzi.

E’ il caso della farina, con costo raddoppiato nel giro di qualche settimana sia nei supermercati che alla vendita direttamente nei luoghi di macina, con conseguenze anche sui prodotti derivati come il pane aggiungendo anche i costi dell’energia legati a gas e luce.

Si ci affida così a “scorte preventive” personali, anche se non manca l’aspetto della solidarietà verso le raccolte di beni di prima necessità da mandare nei territori attualmente devastati dai combattimenti.