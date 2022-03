Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, con supporto di autoscala, sono intervenute alle 12.45 circa in via Mantegna per l’incendio di un’abitazione.

Le fiamme hanno interessato il quadro elettrico e il locale ingresso di una abitazione posta al 3 piano di uno stabile di 4 piani fuori terra.

I vigili del fuoco hanno provveduto a trarre in salvo il nucleo familiare che, non potendo abbandonare l’appartamento in quanto le fiamme ed il fumo bloccavano l’unica via di esodo, avendo trovato rifugio sul balcone.

Si procedeva altresì ad evacuare gli occupanti dei rimanenti appartamenti ed alla completa estinzione del rogo.

L’incendio ha danneggiato il portoncino di ingresso ed il quadro elettrico posto nelle vicinanze, non risultano danni strutturali. Annerimento delle pareti a causa del fumo denso nei rimanenti locali dell’abitazione e nel vano scala.

In attesa del ripristino dell’impianto elettrico e delle normali condizioni di sicurezza della abitazione, la stessa, in via precauzionale è da considerarsi inagibile.

Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza.