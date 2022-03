Dal lametino oltre 4 quintali di crocchette per i cuccioli che stanno morendo per via del conflitto in atto in Ucraina

La disponibilità, l’amore e l’abnegazione dei volontari lametini della Leida hanno lasciato un segno anche a favore degli animali vittime della stupida guerra in Ucraina. Con pazienza e passione sono intervenuti in questa drammatica situazione che ormai l’Europa vive da quasi un mese.

Rispondendo alla richiesta che è giunta dall’Ucraina i volontari del gruppo cuccioli lametini e dintorni di San Pietro a Maida, congiuntamente ai volontari della Leidaa di Lamezia Terme, hanno consegnato al centro di raccolta per gli aiuti umanitari destinati all’ Ucraina oltre 4 quintali di crocchette per i cuccioli che stanno morendo per via del conflitto in atto in Ucraina.

L’ acquisto delle crocchette è stato fatto grazie a una raccolta fondi tra i volontari dei paesi dell’hinterland lametino, a cui hanno aderito anche alcuni cittadini amanti degli animali. Gli alimenti per animali giungeranno in Ucraina dove ci sono altri volontari che rischiano la vita per aiutare gli amici a 4 zampe.