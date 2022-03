Il sindacato “Libertà e Sicurezza Polizia di Stato” chiede adeguati riconoscimenti per i poliziotti impegnati nell’incendio in via Mantegna

Sabato personale della squadra volante del Commissariato di Lamezia Terme ha messo in salvo 7 persone di cui 2 bambini da un incendio scattato in via Mantegna probabilmente a causa di un corto circuito che ha interessato un quadro elettrico di una abitazione sita al terzo piano, da qui sono poi divampate le fiamme propagandosi fino al portoncino d’ingresso, saturando le scale con una coltre di fumo denso che rendeva fortemente irrespirabile l’aria.

Il Segretario Generale Provinciale di Catanzaro Cassano Francesco ed il Segretario Provinciale Cuda Francesco del sindacato LeS “Libertà e Sicurezza Polizia di Stato”, si congratulano con i colleghi della volante che giungendo immediatamente sul posto sono riusciti a salvare tutte le persone in pericolo. Per il dirigente sindacale Cassano «è giusto sottolineare come ancora una volta grazie alla professionalità, abnegazione e spirito di sacrificio del personale della Polizia di Stato è stato possibile scongiurare il peggio. Questi episodi mettono in evidenza quanta passione ogni giorno gli uomini e le donne della Polizia di Stato nell’espletare la loro missione, volta non solo alla prevenzione e repressione dei reati ma anche al soccorso pubblico».

Secondo Cuda «siamo certi che il Questore non mancherà di proporre un giusto riconoscimento per questi valorosi colleghi».