Senza tetto aggredisce carabinieri con un coltello

Ieri mattina intorno alle 9 due carabinieri della Stazione Carabinieri di Lamezia Terme Scalo sono intervenuti in via del mare, nel quartiere S.Eufemia, dove era stato segnalato un senza fissa dimora dormire nel porticato di un condominio.

Alla richiesta di documenti, D.K. di anni 25, sfoderava un coltellaccio da cucina da oltre 30 cm e tentava ripetutamente di attingere i militari.

Dopo aver schivato ogni colpo i militari son riusciti a bloccarlo in terra e disarmarlo.

Tratto in arresto per porto abusivo d’arma da taglio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, verrà condotto stamane davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme per l’udienza di convalida dell’arresto e la celebrazione del rito direttissimo.