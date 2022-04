Accusa un malore in auto e muore in auto nei pressi dello svincolo della SS 280 che porta a Lamezia Terme

Un malore ed il decesso in auto che hanno reso vani i soccorsi. Questo le cause presunte dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi dello svincolo della SS 280 che porta a Lamezia Terme.

Dalle prime informazioni a perdere il controllo, e la vita per un malore, il solo conducente presente nell’auto, con i soccorsi arrivati da via del Progresso quando ormai non c’era più nulla da fare.

Sul posto le forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica e regolare il traffico con gli uomini dell’Anas in entrata ed uscita dall’importante snodo.