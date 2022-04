Piogge e rovesci o temporali isolati previsti per domani sulla zona tirrenica calabrese, per la quale è stata diramata anche l’allerta meteo di tipo giallo.

Nello specifico nel secondo livello di allerta meteo sono previsti come possibili «fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili in particolare fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».