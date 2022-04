Funerali in presenza per i soli familiari del giovane morto alla guida della propria auto per un malore

Pochi giorni fa la tragica morte improvvisa di Pasquale Buccinà, 38 anni, ha colpito tutta la comunità lametina. Il giovane è stato infatti trovato senza vita alla guida del proprio mezzo nei pressi dello svincolo lametino della 280. La notizia ha gettato nello sgomento e nell’incredulità amici e parenti, che non si capacitavano dell’accaduto. Pasquale era marito e padre di due piccoli bimbi, di 2 e 5 anni. Come raccontano gli amici era un uomo apprezzato da tutti e amato per il suo temperamento mite e solare. Era avvicinabile, sempre gioioso; aveva una parola buona per tutti. Come testimone di Geova era sempre pronto a condividere un pensiero incoraggiante tratto dalla Bibbia, e in momenti come questi avrebbe letto le parole che Gesù pronunciò alla morte dell’amico Lazzaro riportate nel Vangelo di Giovanni 11:23, 24, ricordando a tutti che la morte non è la fine di tutto. Pasquale era nato in una famiglia di Testimoni di Geova, ma aveva deciso di fare sua questa fede 25 anni fa, dopo anni di studio e avere coltivato personalmente la sua ferma convinzione.

La comunità dei Testimoni di Geova di Lamezia Terme, di cui Pasquale faceva parte, si è stretta tutta attorno ai familiari, organizzando il funerale nella locale Sala del Regno lo scorso giovedì 7 aprile, dopo che le autorità hanno consentito ai familiari di riavere la salma.

I luoghi di culto dei Testimoni di Geova, compreso quello di Lamezia Terme, sono rimasti chiusi sin dal marzo 2020, a motivo della pandemia. Solo dal 1° aprile scorso sono stati riaperti al pubblico per piccoli gruppi alla volta, nel rispetto del Protocollo concordato col Governo. Per evitare assembramenti alla cerimonia funebre hanno partecipato in presenza solo i familiari di Pasquale.

Tuttavia, moltissime persone hanno espresso il desiderio di partecipare al funerale per dimostrare il proprio sostegno, conforto e affetto alla famiglia. Così in molti, tra colleghi e conoscenti, hanno seguito la funzione all’esterno del locale, e moltissimi altri l’hanno seguita a distanza, in diretta streaming, attraverso la piattaforma di videoconferenza Zoom ed anche su YouTube. I presenti sono stati un migliaio circa, provenienti o collegati da diverse comunità oltre che da quella lametina. Un esempio davvero mirabile di come sia possibile coniugare il sentimento di pietà sempre vivo e forte in ciascuno di noi e il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid.

«I giorni che seguiranno saranno certamente difficili per tutti, soprattutto per la giovane moglie e i due piccoli. Auguriamo a loro, e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa grave perdita di trarre conforto dalla speranza di cui parla la Bibbia, e che aveva anche Pasquale, di poter presto riabbracciare chi si è addormentato nella morte» è il messaggio della comunità religiosa.