Revocata la confisca del compendio industriale e titoli Cabley Srl

Il Tribunale di Lamezia Terme, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, che aveva annullato, con sentenza del 15/09/2021, su ricorso dell’Avvocato Giuseppe Spinelli del Foro di Lamezia Terme, il rigetto dell’opposizione alla confisca dei beni della Cabley Srl, sottoposta a procedura concorsuale ( curatore Dott. Paolo Cosentino) che era stata applicata dal Tribunale alla società fallita a causa della condanna per reato tributario del suo amministratore, ha accolto la richiesta di revoca della confisca proposta dall’Avvocato Giuseppe Spinelli e per l’effetto ha disposto il dissequestro dei beni confiscati, consistenti in un complesso industriale del valore di euro 776.280,43, ed in polizze di capitalizzazione del valore di oltre 50.000 euro.

Il provvedimento di restituzione dei beni confiscati, giunto in esito ad un procedimento in cui sono state introdotte le più recenti , è stato adottato dal Tribunale sulla base di una chiara e motivata applicazione, al caso di specie, del principio di diritto accolto dai Giudici di legittimità, secondo il quale “in materia di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente prevista dall’art. 12 bis Dlgs n.74/2000, può essere disposto sul patrimonio della persona giuridica che sia priva di autonomia e costituisca un mero schermo attraverso cui l’indagato agisca come effettivo titolare dei beni”, ed in virtù della totale assenza di prova che la Cabley Srl potesse considerarsi una mera società schermo, ovvero che l’amministratore avesse agito per fini estranei a quelli societari.