Scontro mortale nel 2021 sulla Statale 280: El Ketani non guidava, cambia l’accusa

L’indagine resta la stessa: omicidio stradale. Eppure nella notifica di conclusione delle indagini per il 33enne Marocchino, Chafik El Ketani, accusato di aver provocato la morte di Nourredine Fennane il 6 settembre 2021 dopo un incidente, la sua posizione cambia notevolmente. Già condannato per la strage del 2010 in cui morirono 8 ciclisti, perché alla guida sotto l’effetto di droghe aveva provocato il terribile incidente, El Ketani, in questa vicenda secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, non era alla guida dell’auto, ma si trovava, secondo quanto riferisce Gazzetta del sud, sul sedile del passeggero al momento dell’incidente.

Il 33enne resta indagato, al momento, per “colpa generica” perché avrebbe consentito ad una persona sprovvista del titolo di guida di mettersi al volante e di “colpa specifica”, perché avrebbe permesso al ragazzo che era con lui “di non adeguare l’andatura del veicolo alle condizioni della strada”.

Il corso dell’indagine è cambiato dopo un video che gli avvocati di El Ketani, Salvatore Staiano e Domenico Naccari, hanno sottoposto agli inquirenti in cui alla guida dell’auto si vedeva lo stesso Nourredine Fennane.