Serie di perdite sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco tra Via Gioacchino Murat e Francica

So.Ri.Cal. S.p.A. ha appena comunicato l’esecuzione di una serie di perdite sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco tra Via Gioacchino Murat e località Francica. Una squadra di tecnici, incaricata dalla Società regionale, ha già dato inizio ai lavori interrompendo la fornitura idropotabile diretta ai serbatoi di Canneto, Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte; questi proseguiranno senza soluzione di continuità fino al completo ripristino della tubazione.

I manufatti di compenso, stante i normali consumi idrici, continueranno a garantire il servizio idropotabile sicuramente ancora per qualche ora. Disservizi potrebbero verificarsi solo a partire dal tardo pomeriggio.

Le zone potenzialmente interessate da disagi sono: Savutano, Barbuto, Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Caronte, San. Sidero e Sant’Ermia.