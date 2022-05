Intervento dei vigili del fuoco in contrada Rotoli in terreni attigui all’isola ecologica comunale

Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio in contrada Rotoli con ad andare in fiamme vegetazione in dei terreni attigui all’isola ecologica comunale gestita dalla Lamezia Multiservizi.

La squadra di intervento ha lavorato nel circoscrivere il pericolo che le fiamme potessero andare anche nei terreni vicini, con una densa colonna di fumo nero dovuta alla combustione di materiale plastico insieme a quello vegetale visibile anche a distanza.