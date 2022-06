Cade da un ponteggio alto 6 metri, vano il trasporto in due ospedali per un lavoratore di 74 anni

Cade da un ponteggio alto 6 metri, vano il trasporto prima al “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme e poi al Pugliese Ciaccio di Catanzaro tramite l’elisoccorso.

Per un lavoratore lametino di 74 anni incidente fatale in via Foderaro, con i carabinieri ora chiamati ad indagare sulla dinamica della caduta e le eventuali misure di sicurezza in cantiere.