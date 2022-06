Fermati dai carabinieri spacciatore 22enne lametino e truffatore 42enne originario di Noto

In occasione del ponte del 02 giugno la Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, su tutto il territorio competenza, ha messo in atto un servizio coordinato a largo raggio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa.

Il piano, che ha portato all’impiego di circa 50 carabinieri, ha previsto l’esecuzione di una fitta serie di controlli su tutte le aree del comprensorio lametino. Pattuglie appiedate, a bordo di autoradio e in abiti civili hanno sorvegliato le aree interessate dal maggior concentrazione di persone, nonché specifici servizi finalizzati al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti e controllo dei locali della movida.

Sono state controllate 450 persone, 220 veicoli e 15 esercizi pubblici. In tale ambito i militari della Stazione di Lamezia Terme, supportati dal Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, all’esito di mirata attività d’iniziativa, sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 c.p.p., hanno proceduto all’arresto obbligatorio nei confronti di un giovane 22enne lametino poiché sorpreso nella flagrante illecita detenzione, ai fini di spaccio, di circa 50 grammi di marijuana, 8 grammi di cocaina, materiale da taglio e banconote in contanti. La sostanza stupefacente è stata interamente sequestrata per le successive analisi chimico-tossicologiche.

Sempre a Lamezia Terme, in zona Sant’Eufemia, i militari del locale Comando Stazione, nel corso di un servizio perlustrativo, deferivano in stato di libertà un 42enne originario di Noto, gravato da pregiudizi penali, poiché ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa dello specchietto”. I militari, dopo aver ricevuto denuncia da una donna del posto, attraverso le immagini del sistema di video sorveglianza del circuito cittadino, riuscivano a documentare le fasi in cui l’uomo avrebbe inscenato il finto danneggiamento dello specchietto della propria auto al momento del passaggio dell’autovettura condotta dalla donna, per poi richiedergli una somma di 100 euro a titolo di risarcimento.