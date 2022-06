Inizio vacanze rimandato per 72 passeggeri del volo che da Bolzano in mattinata avrebbe dovuto raggiungere Lamezia Terme.

L’aereo, partito alle 8 di dall’aeroporto San Giacomo, ha però iniziato a dare qualche problema alla pressurizzazione della cabina nel tratto sopra il Veneto, consigliando il pilota una rientro precauzionale allo scalo di partenza.

Nessun problema relativo all’imprevisto per personale di bordo e passeggeri a bordo, se non quello del ritardo del volo che atteso inizialmente in Calabria per le 09:55, ora è stimato per le 15:20